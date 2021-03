Knapp am Sieg vorbei auf den zweiten Platz schaffte es 2011 Rebecca Mir bei "Germanys Next Topmodel". Bei der RTL-Show „Let’s Dance“ holt sie 2012 ebenfalls den zweiten Platz. Anders als bei Taff. Da moderiert sie erfolgreich seit 2012 bis heute an der Spitze der ProSieben-Sendung und ist mittlerweile mit „Let’s Dance“-Star Massimo Sinato verheiratet. Fans warten sehnsüchtig auf den ersten Nachwuchs des Traumpaares.