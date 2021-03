Elena ist die Tochter von Schauspieler Mathieu Carriere, will aber schon zu „GNTM“-Zeiten auf keinen Fall nur damit in Verbindung gebracht werden. 2016 nimmt sie an der 11. Staffel teil und erreicht den 2. Platz. Heute arbeitet sie als Model und Influencerin. Auf Instagram ist sie mit über 500.000 Followern ziemlich erfolgreich und hat sogar ihren eigenen Podcast "Zunge im Ohr".