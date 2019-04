GNTM 2019: Cooles Bubbleshooting mit Lifestyle-Ikone!

Es wird bunt, cool und schrill! Neben einem abgefahrenen Bubbleshooting ist Lifestyle-Ikone Paris Hilton zu Gast bei „Germany’s Next Topmodel“. „Sie war das erste It-Girl überhaupt und steht immer noch für Glamour und schillernden Lifestyle“, kündigt Heidi Klum in der zwölften Folge von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ den Stargast an – der auch mit den Mädels posieren wird. Echt cool!

GNTM-Kandidatin Simone fehlen die Worte: "Ich bin mega sprachlos, also, dass ich mal Paris Hilton höchstpersönlich kennenlerne.“ Auch Sarah ist begeistert: „Paris ist schon einfach eine Ikone, sie ist so unsterblich.“ Heidi erklärt: „Paris ist bekannt für ihre wilden Schaumpartys in Ibiza. Und heute dürfen die Mädchen vor der Kamera mit ihr feiern. Es geht um Spaß, aber auch darum, sich mit all dem Schaum elegant in Szene zu setzen.“ Shooting mit Fun-Garantie!

Fashion-Twins: Heidi und Paris Hilton. ProSieben/Micah Smith

Entscheidungs-Walk: Ab in die Wüste!

Diesmal gibt's für den Entscheidungs-Walk einen ziemlich einsame Location. Eine Geisterstadt in der Wüste. Die GNTM-Girls müssen auf einem steinigen und sandigen Laufsteg opulente Kleider präsentieren. „Meine Mädchen bekommen einen Kopfschmuck aus vielen Luftballons, den sie elegant in Szene setzen müssen.“ Eine ganz schöne Herausforderung, denn die Ballons müssen halten... „Ich finde, es ist eine lustige Idee. Es ist halt sehr over the top. Aber gut, es ist so und wir werden das jetzt eben irgendwie schön präsentieren müssen,“ so Vanessa. Tatjana stellt klar: „Also jetzt bin ich schon nervös. Habe aber gleichzeitig richtig viel Lust darauf. Und ja, Nervosität geht eigentlich auch weg, wenn man draußen ist.“ Können die Models den Walk stolperfrei meistern und den besonderen Kopfschmuck elegant vor den strengen Augen von Modelchefin Heidi Klum und ihrer Gastjurorin Paris Hilton in Szene setzen? Die Antwort gibt's Donnerstagabend 25.4., ab 20:15 Uhr auf ProSieben.

Tatjana hat Mühe, die Ballons grazil in Szene zu setzen. ProSieben/Micah Smith

