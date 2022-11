Glaub an Dich und Deine Träume: Stars kämpfen für Ausbildungsplätze!

Aber nicht nur die Job-Experten stehen den Schülern mit Rat und Tat zur Seite: Auch die Stars unterstützen sie bei der Job-Suche. "Eine Ausbildung ist wichtig. Doch an erster Stelle steht der Schulabschluss", weiß Leo (20) von Queensberry. Mit ihren Bandkolleginnen Vici (17), Anto (17) und Gabby (20) heizt sie den Schülern ein.

Queensberry: So findest Du Deinen Traumjob!

Die vier Mädels von Queensberry haben sich beim "Popstars"-Casting bewiesen und leben jetzt ihren Traum. Wie Du Deinen Traumjob findest, verraten Dir Leo, Vici, Gabby und Anto hier . . .

Leo: Superwichtig! Doch an erster Stelle steht der Schulabschluss. Den sollte jeder in der Tasche haben. Er ist eine gute Grundlage, um später eine Ausbildung in seinem Traumjob starten zu können.

Gabby: Indem man sich ausprobiert. Versuch überall ein Praktikum zu machen. Dann lernst Du in der Praxis, was Dir liegt und was Du eher ungern machst.

Vici: Ich weiß selber, wie schlimm es ist, nur Absagen zu kriegen. Aber man darf trotzdem nicht aufgeben. Lernt mit jeder Absage dazu und bewerbt Euch einfach weiter.

BRAVO: Eure Message an die BRAVO-Leser . . .