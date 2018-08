Gigi & Zayn: Verlobung?

Nach Justin & Hailey: Verloben sich jetzt etwa auch Zayn Malik und Gigi Hadid? Das soll jedenfalls der Plan des Sängers sein …

Wow. Diese beiden machen es einem aber auch echt nicht leicht, auf dem Laufenden zu bleiben. Zayn Malik und Gigi Hadid führen nun inzwischen seit zwei Jahren eine On/Off-Beziehung. Das letzte Mal trennte sich das Paar im März, kurz darauf versöhnten sie sich aber wieder im April und scheinen seitdem happy zu sein. In einem Interview während der Trennung gab Zayn sogar zu, dass Gigi für ihn etwas echt Besonderes war. „Ich strebte danach, verliebt zu sein ... für den Rest meines Lebens.“ Nach der Wiedervereinigung stellte der 25-Jährige in einem anderen Interview allerdings über die Beziehung klar: „Wir müssen kein Label anbringen, um die Erwartungen der Leute zu erfüllen." Das klang eigentlich nicht, als würden die Hochzeitsglocken bei den beiden bald läuten …

Macht Zayn Gigi einen Antrag?

Nun soll sich der Sänger aber umentschieden haben! Angeblich will Zayn allen und vor allem Gigi, die Liebe zu seiner Traumfrau beweisen. „Er ist Hals über Kopf verliebt und will der Welt beweisen, dass er sich verpflichtet fühlt und ihre Beziehung das einzig Wahre ist.“, berichtet ein Insider. Anscheinend soll der Ex-1D-Sänger sogar eine geheime Hochzeit ohne Gäste vorgeschlagen haben! Und was sagt Gigi dazu? Angeblich soll die 23-Jährige nicht so begeistert gewesen sein. Laut dem Insider hat das Model „deutlich gemacht, dass sie noch nicht bereit sind, sich jetzt schon zu verloben.“ Zayn soll sich wohl noch etwas gedulden und der Beziehung mehr Zeit geben. Das ist in Anbetracht von seiner bisherigen Verlobungsgeschichte wohl auch eine vernünftige Idee, schließlich war der 25-Jährige schon einmal mit Ex-Freundin Perrie Edwards (Little Mix) für zwei Jahre verlobt und das ging gar nicht gut aus, nachdem Zayn laut der Sängerin per SMS Schluss machte. Es spricht ja auch echt nichts dagegen, einfach noch ein bisschen zu warten, schließlich sind Zayn und Gigi noch jung und haben alle Zeit der Welt, um später noch zu heiraten …

