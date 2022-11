Gesucht: Wem gehören diese Füße?

Richtig! Es sind die Füße von Kristen Stewart! Der "Twilight"-Star war am Mittwochabend, den 7. November 2012, zu Gast in der Show "Late Night With Jimmy Fallon" und zog für ein Spiel in der Sendung ihre High Heels aus.

Hast Du sofort gewusst, dass es sich bei den Füßen um die von Kristen Stewart handelt? Verrate es uns in den Kommentaren!