German Comic Con: "Riverdale"-Star kommt nach Deutschland

"Riverdale"-Star Casey Cott kommt nach Deutschland

In "Riverdale" spielt Casey Cott den beliebten Kevin Keller und besten Freund von Betty Cooper (Lili Reinhart). Für gewöhnlich ist er in den Musical-Folgen einer der Hauptfiguren und auch sonst wird der Schauspieler als heimlicher Fan-Liebling gesehen. Jetzt kommt er nach Deutschland – und mit ganz viel Glück kannst du ihn sogar treffen! Denn vom 15. bis 16. Juni findet die "German Comic Con" im Münchner Zenith & Kohlebunker statt. Wie auf jeder "Comic Con", hast du auch hier die Möglichkeit Meet & Greets mit deinen Stars zu ergattern. Außerdem verlosen wir bald sogar in BRAVO ein exklusives Meet & Greet mit Casey Cott inklusive freiem Eintritt zur "Comic Con" für zwei Personen. Checkt also am 5. Juni unbedingt die neue BRAVO-Ausgabe aus. ;)

"German Comic Con": Diese Stars sind in München dabei

Natürlich werden neben "Riverdale"-Darsteller Casey Cott noch viele weitere Stars zur "German Comic Con" nach München kommen. Auch diese Gäste werde für Fotos, Autogramme und Panels auf der Bühne stehen: Chuck Norris, Iain Glen (Jorah Mormont, Game of Thrones), Dominic Purcell (Prison Break), Laurie Holden (The Walking Dead", Riley Voelkel (The Originals, American Horror Story), Kenny Johnson (Bates Motel), Devon Murray (Harry Potter), Sean Biggerstaff (Harry Potter), Gates McFadden (Star Trek) und viele mehr. Und damit nicht genug! Bald werden noch mehr Star-Gäste verkündet. Wir sind schon richtig gespannt, welche Serien-Helden noch in München dabei sind und wünschen euch jetzt schon viel Spaß auf der "German Comic Con"!

Ps.: Die "German Comic Con" gibt es übrigens auch in weiteren Städten, wie Berlin und Dortmund. Mehr Infos und Tickets gibt es unter: www.germancomiccon.com

