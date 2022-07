Gentleminions: Kinos verbieten Jugendliche in Anzügen

#Gentleminions: Neuer Minions-Film besonders gehyped

Wenn ihr mal was Lustiges sehen wollt, dann gebt mal bei TikTok den Hashtag #gentleminions ein. Riesige Gruppen aus "Minions"-Fans stürmen aktuell die Kinos - in Anzügen! Sie schauen sich dann nicht irgendeinen random Film, sondern natürlich den neuen "Minions – auf der Suche nach dem Mini-Boss" (engl. "Minions – The rising of Gru"), an.

Manche haben sogar Bananen in Aktenkoffern oder Plüsch-Minions dabei. Der Hype um die gelben Filmhelden startete bereits 2010 zum Start des Animations-Streifens "Ich – Einfach unverbesserlich". Sie haben sogar ihre eigene Minion-Sprache: die Banana Language! Der neue Teil der Film-Reihe läuft seit dem 30.06. in Deutschland, aber der Trend um die #gentleminions findet natürlich auch weltweit immer mehr Anhänger*innen. Einmal im Kinosaal angekommen, hält es die Minions-Fans nicht lange auf ihren Plätzen. Sie tanzen, singen und machen einfach Party. Am liebsten zu dem Song „Rich Minion“ von Rapper Yeat.

#Gentleminions: TikTok-Trend eskaliert!

Die Minions und ihren neuen Film zu feiern, ist echt cool und macht Spaß. Selbst die Produktionsfirma, Universal Pictures, findet den Trend nice:

Wir merken , dass diese Partys echt willkommen und sogar highly appreciated sind! Manche der Kino-Partys sind nur leider so eskaliert, dass die Säle komplett verwüstet und Popcorn und Getränke überall verteilt wurden.Das ist nicht so cool und manche Kinos verbieten es ihren Besucher*innen seitdem sogar, im Anzug zu kommen.

Auch deutsche Kinos posten mittlerweile TikToks, in denen sie den Dreck nach einer der "Minions"-Partys zeigen, die etwas too much waren, und die Fans um ein wenig mehr Rücksicht bitten. Nicht alle lassen sich davon abschrecken, manche tragen Anzüge unter ihrer normalen Kleidung und ziehen sich dann erst im Saal um. Das ist richtiger Einsatz.Aber for real: Wir fühlen die Liebe zu diesen Filmen total! Aber lasst uns einfach versuchen, beim Feiern auch an die Mitarbeiter*innen der Kinos zu denken, die danach den Stress und die Arbeit haben, wenn ein Saal mal wieder zur kompletten Messi-Bude gemacht wurde. Also, feiert, habt Spaß aber denkt auch an eure Mitmenschen – dann sind am Ende alle happy. 💛

