Fake Beziehung: Nina Dobrev & Derek Hough

Die schöne „The Vampire Diaries“ Darstellerin Nina Dobrev und der Profi Tänzer Derek Hough sollen 2013 für einige Monate ein Paar gewesen sein. Strange daran ist aber: Zu einem sind die beiden eigentlich Freunde (Nina und Dereks Schwester Julianne Hough sind BFFs) und die „Beziehung“ kam kurz nach der Trennung von Nina und Vampir Kollege Ian Somerhalder. Bis heute vermuten Fans, dass die Liebe zu Derek fake gewesen sein muss um die Gerüchte rund um Nina und Ian zu stoppen – und für Derek war es hilfreich, da er in der Tanz-Show „Dancing With The Stars“ (US-Version von „Let’s Dance“) als Tänzer zu sehen war.