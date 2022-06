Erwachsene Stars, die TEENAGER gespielt haben

Die Rolle des Steve Harrington in der Serie „Stranger Things“ wird von Joe Keery gespielt. Auch wenn sich die Fans einig sind, dass niemand dafür besser geeignet wäre, stimmt etwas nicht… In der ersten „Stranger Things“-Staffel lernen wir Steve als 17-Jährigen kennen. Joe Keery war damals allerdings schon 23. Außerdem altert Steve deutlich langsamer, sodass er in der neuen Staffel 4 Part 2 von Stranger Things ungefähr 19 Jahre alt sein soll, während der Schauspieler dieses Jahr seinen 30. Geburtstag feierte. Wir finden aber, dass man Joe Keery den Teenager voll abkauft!