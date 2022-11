Er will Nacktfotos! Was soll ich tun?

Liebe Sina,

Du möchtest Deinen Freund nicht enttäuschen, spürst aber offenbar, dass Du seinem Wunsch nicht ohne weiteres folgen solltest. Denn Deine innere Stimme hält Dich davor zurück. Vertraue auf dieses Gefühl, dass Dich davor warnt, zu viel von Dir zu zeigen, wenn Du es gar nicht von Dir aus möchtest. Und letztlich drängt Dein Freund Dich ja nicht. Damit macht es Dir damit leicht, "nein" zu sagen. Und Du musst ihm schließlich nicht jeden Wunsch erfüllen.

Sei wirklich vorsichtig mit dem Verschicken von sexy Fotos oder Nacktbildern. Denn auch wenn es spießig klingt: Du weißt nie, wo diese Bilder irgendwann landen. Das Dr.-Sommer-Team bekommt so viele Mails von Mädchen, die in Panik sind, weil andere ungewollt an ihre intimen Bilder gelangt sind. Es ist unendlich peinlich, wenn einem das passiert und die Bilder im Netz die Runde machen. Deshalb glaub nicht, dass das immer nur anderen passiert.

Bedenke immer: Ihr habt Euch noch nie direkt in die Augen schauen können. Und auch wenn Du verliebt bist, weißt Du nicht, wie ernst er es wirklich mit Dir meint. Außerdem kann er sich strafbar machen, wenn er Dich dazu auffordert, dass Du ihm als 13-Jährige Nacktbilder schicken sollst. Denk außerdem daran, dass auch ein "Nackt-Chat" nicht unproblematisch ist, weil Dein Freund Screenshots davon machen könnte. Auch hier solltest Du Dich zurückhalten.

Eure Beziehung hält vielleicht nicht ewig. Es kann sein, dass sie eines Tages beendet ist. Und dann? Wie wird es sich anfühlen, zu wissen, dass ein anderer Junge Deine intimen Bilder hat?

Ein schönes Bild von Dir in einem coolen Outfit sollte ihm genügen. Den Rest kann er in seiner Fantasie durchspielen. Das hat auch seinen Reiz.

Dein Dr.-Sommer-Team

