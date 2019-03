Endlich! Julienco zeigt seinen Sohn

Bibis Beauty Palace & Julienco: So sieht ihr Baby aus

Derzeit sind Bibis Beauty Palace (26) und Julienco (25) samt Baby im Dubai-Urlaub. Hier lassen sie es sich sichtlich gut gehen. Natürlich lässt das YouTube-Paar auch ihre Community an diesem schönen Urlaub wieder teilhaben. Bisher hielten sich Bibi und Julian sowohl beim Babynamen als auch beim Gesicht des Sprösslings ziemlich bedeckt. Man sah Baby Claßen immer nur von hinten oder es wurde der Kopf nicht gezeigt. Nun ist Schluss damit, denn Julienco präsentierte tatsächlich ein Bild des süßen Fratz in seiner Instagram-Story. Der frisch gebackene Papa hat sich künstlerisch verausgabt und ein Bild von sich, seiner Frau und dem Baby gezeichnet. Wie gut er das Gesicht des Kindes getroffen hat, können wir nicht beurteilen.

Das Kunstwerk "Urlaub" von Julienco Instagram@julienco_

Bibis Beauty Palace: Fasziniert von Juliencos künstlerischem Talent

Bibi zumindest scheint begeistert von den Fähigkeiten ihres Mannes: "Jetzt schaut euch mal den Künstler Julian an – was der für ein Werk vollbracht hat. Diese Perfektion, die kann man gar nicht mehr in Worte fassen. Wie heißt dieses Bild?". Juliencos Antwort darauf: "Aktuell nicht– ich nenne es Urlaub". Ach sind die beiden süß. Via Instagram hat Julian eine Umfrage gestartet. Seine Follower sollen sein Bild benoten, denn über Kunst lässt sich bekanntlich streiten.

