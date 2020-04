Eminems Dorgensucht

Das Rapper Eminem über viele Jahre drogenabhängig war, ist bekannt. In seinen Songs rappt er immer wieder darüber sich mit Tabletten betäubt zu haben bis er nichts mehr gespürt habe. Bereits während der Dreharbeiten zu seinem Film „8 Mile“ konsumierte der "Lose Yourself"-Star regelmäßig verschreibungspflichtige Medikamente. Vor allem Schmerz und Hustern-lindernde Tabletten konsumierte er regelmäßig. „Die Drogen machten alles erträglicher, ich hatte keine Schmerzen mehr, das gefiel mir immer besser“, erzählte er der „New York Times“ in einem Interview 2009. Ein Jahr später sorgte er mit seinem irren Skandal-Interview über Drogen und Sex-Storys erneut für Schlagzeilen.

Eminem: Nah-Toderfahrung und Entzug

Eminems Sucht wurde so krass, dass er keinen einzigen Tag mehr ohne Tabletten durchstand. Manchmal mischt er sogar verschieden Medikamente, um möglichst verschieden Gefühle gleichzeitig zu unterdrücken. Zu viel für den Körper der Rap-Legende. Eine Überdosis führte zu akutem Organversagen und Em wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte waren sich sicher, dass Eminem stirbt, doch wie durch ein Wunder überlebt er. Danach versuchte Slim Shady unzählige Male seine Sucht in den Griff zu bekommen. Er machte mehrere Entzüge , aber fiel immer wieder in den Drogensumpf zurück. Erst 2009 begann er die Sache ernst zu nehmen und zog einen endgültigen Schlussstrich. Er trat einer Selbsthilfegruppe bei und begann ein 12-Schritte-Programm…



Eminem seit elf Jahren ohne Drogen

2020 kann Eminem von sich behaupten, clean zu sein! Schon seit fast zwölf Jahren hat er keine Drogen mehr genommen. Ein krasses Ziel, das der Rapper lange vor Augen hatte. Auf Instagram teilte er ein Foto seines "Sobriety Coin" (zu deutsch: Abstinenz-Medaille). Dazu schreibt Eminem "Ein sauberes Dutzend – und immer noch nicht ängstlich" – Eminem hat nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige Sucht überwunden! Seine Fans sind mega stolz und gratulieren ihm in den Kommentaren. Viele von ihnen haben dasselbe durchgemacht und schreiben das Eminem und seine Musik ihnen die nötige Kraft gibt um den Entzug durchzuhalten. Das dürfte auch den Rapper glücklich machen, der sich jetzt in der zwölften und letzten Phase befindet: Anderen Betroffenen Mut zu machen und sie auf ihrem Weg zu unterstützen – Weiter so Eminem💪🏼

