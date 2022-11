Eminem & Kim: So war ihre Traumhochzeit!

Neue Ehe mit der Ex: Eminem heiratete am Wochenende zum zweiten Mal seine Kimberly . . .

Es ist eine Lovestory, wie sie nur das wahre Leben schreiben kann: Nach Scheidung, Drogenproblemen, Gerichtsverfahren und öffentlichem Hass heiratete Eminem am vergangenen Samstag zum zweiten Mal seine Kimberly Mathers!

Kim ist Eminems Jugendliebe. Die beiden kamen schon 1987 zusammen, nach der ersten Hochzeit 1999 ging die Ehe 2001 in die Brüche.

Auf der Einladung, die exklusiv in der aktuellen BRAVO Nr. 3 zu sehen ist, stand zu lesen: "An diesem Tag heirate ich meinen besten Freund, mit dem ich lachen kann, für den ich lebe, die ich liebe. Kimberly Anne Mathers und Marshall Bruce Mathers III hoffen, dass ihr dabei sein werdet, wenn sie sich ihr Ja-Wort geben und ihr neues gemeinsames Leben am Samstag, den 14. Januar 2006, um 5 Uhr abends feiern."

Die Zeremonie fand in der Meadow Brook Hall im Detroiter Vorort Rochester (US-Bundesstaat Michigan) statt. Skandal: Als das Paar in einer fetten Stretchlimo vor dem 110-Zimmer-Herrenhaus vorfuhr, zeigte Eminem den Fortografen und Schaulustigen vom Rücksitz aus den Stinkefinger. Angeblich war er von den knatternden News-Helikoptern und den zahlreichern Pressefotogragen völlig genervt!

Eminems Sprecher Dennis Dennehy: "Familie und enge Freunde waren anwesend, dazu Mitglieder von D 12, 50 Cent, Obie Trice und Mitglieder der G-Unit." Ems Trauzeuge war D12-Rapper Proof. Em trug während der Zeremonie eine rote Baseballkappe. Das Hochzeitsmahl bestand unter anderen aus Hummer und Filet Mignon. Nach ihrer zweiten Hochzeit wollen Kim und Em gegen Ende 2006 in die Flitterwochen aufbrechen.

Begonnen hatte die Lovestory zwischen Eminem und Kimberly, als beide noch zur Schule gingen. Er war 15, sie war 13. Weihnachten 1995 kam Tochter Hailie zur Welt. 1999 heirateten die beiden zum ersten Mal, damals noch im kleinen Kreis, doch schon nach 14 Monaten kam das Aus. 2001 ließen sich die beiden

voneinander scheiden.

