Dylan Sprouse: Fiese Nachricht an seine Freundin

Dylan Sprouse disst seine Freundin

Dylan Sprouse ist mega verliebt in seine Freundin Barbara Palvin. Seit vergangenem Jahr sind die beiden super happy zusammen und machen auch in der Öffentlichkeit kein Geheimnis daraus, wie toll sie den jeweils anderen finden. Doch manchmal kann Dylan es sich auch nicht verkneifen, seine hübsche Partnerin ein bisschen aufzuziehen. So auch vor wenigen Tagen, als er stolz verkündete, dass Barbara bald mit den „Victoria’s Secret“-Engeln über den Laufsteg schweben wird. "Ich bin stolz auf deine harte Arbeit, die dich so weit gebracht hat", schrieb der 26-Jährige auf Instagram zu einem gemeinsamen Schnappschuss mit seiner Liebsten und fügte hinzu: „Auf viele weitere erfolgreiche Jahre und ein kleines bisschen weniger Ben and Jerry’s-Eiscreme!“ Damit wollte er die 25-Jährige wohl ärgern, schließlich ist Ben and Jerry’s-Eis mega lecker… aber für Supermodels leider auch ein ziemlich ungeeignetes Essen. Barbara wird also wohl oder übel in nächster Zeit auf die süße Nascherei verzichten müssen. Aber was tut man nicht alles für den Traumjob ;)

