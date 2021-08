Duales Studium für Wirtschaftsinformatik: Infos & Fakten

Duales Studium für Wirtschaftsinformatik: Was ist das?

Schlauer sein, als alle anderen. Wissen, wie digitale Strukturen geschützt oder verbessert werden können? Heutzutage geht nichts ohne Menschen, die wissen, wie die digitale Welt funktioniert. Mit einem dualen Studium in Wirtschaftsinformatik lernst du genau das!

Hier kombinierst du außerdem das Studien-Leben mit der echten Arbeitswelt und wechselst zwischen Universität und dem Arbeitsalltag bei der Bauer Media Group. Dies hat den Vorteil, dass du zusätzlich zum Studium auch gleich reelle Erfahrungen in einem Unternehmen sammeln kannst – Du also richtig arbeitest und nicht nur trocken den Stoff erlernst.

Bewirb dich für ein duales Studium im Bereich Wirtschaftsinformatik

Inhalte und Fakten zum dualen Studium Wirtschaftsinformatik

Dauer: 3,5 Jahre

Einstellungstermin: 15. August

Uni: Blockunterricht an der Nordakademie

Diese Abteilungen lernst du bei Bauer Media kennen:

IT-Bereich

Vermarktung

Vertrieb

Digitalbereich

Redaktion

Das bietet Bauer Media:

Attraktives Staffelgehalt

Essensgeldzuschuss

HVV-Fahrkarte

Auslandsangebot: Möglichkeit eines Auslandssemesters mit der Nordakademie und möglicher Einsatz an einem unserer Standorte im Ausland.

Was machst du in einem dualen Studium der Wirtschaftsinformatik?

Diese Ausbildungsmöglichkeit verbindet Theorie und Praxis, bietet viel Abwechslung und tolle Mög­lichkeiten, sich von Anfang an perfekt im Unterneh­men zu vernetzen: Du willst direkt ins Berufsleben einsteigen und gleichzeitig das Studentenleben kennenlernen? Mit einem dualen Studium ist das durch die wechselnden Praxis- und Theoriephasen problemlos möglich. Was du in 10-wöchigen Semestern an der NORDAKADEMIE lernst, kannst du gleich danach in der Praxisphase bei Bauer Media direkt anwenden.

Deine Aufgaben als Schnittstelle zwischen IT und Verwaltung sind vielfältig – und gefragt! Daher übernimmst du von Anfang an eigene Projekte, wirst geschult in professionellen Programmen und Tools und programmierst auch eigenständige Lösungen für ganz bestimmte Themen.

Dabei durchläufst Du eine Vielzahl der Abteilungen eines großen Medienhauses wie etwa

die kaufmännischen-

als auch die technischen Bereiche.

Wie läuft das Duale Studium Wirtschaftsinformatik in der Bauer Media Group ab?

In 10-wöchigen Theoriephasen erlernst du, was du dann beim Einsatz im Unternehmen brauchst Cesar Okada / iStockPhoto

Dein inhaltlicher Schwerpunkt liegt auf dem IT-Bereich, wo du in mehrmonati­gen projektbezogenen Einsätzen tiefer in die Materie einsteigst. Gleichzeitig absolvierst du in 10-wöchigen Theoriephasen das Wirtschaftsinformatik-Studium an der NORDAKADEMIE, Hochschule der Wirtschaft, in Elmshorn. Der Studieninhalt setzt sich aus Grundlagen der BWL und der IT zusammen.

In Vorlesungen wird dir Wissen über unter anderem folgende Bereiche vermittelt:

Einführung in die Programmierung

Praxis der Softwareentwicklung

Marketing

Dieses erworbene Wissen bereitet Dich darauf vor, auch komplexe Aufgaben zu übernehmen. Die Seminare an der Hochschule werden durch verlagsinterne Seminare zu

Rhetorik

Präsentati­onstechniken

PC-Schulungen

abgerundet.

Bei Bauer Media kannst du dein Können dann direkt anwenden! Als dualer Student übernimmst du Verantwortung bei interes­santen Aufgaben und sammelst neue Erfahrungen in einem projektbezogenen Auslandseinsatz.



Nach sieben Semestern (3,5 Jahren) schließt du mit einem Bachelor of Science in Wirtschaftsinfor­matik dein Studium als Wirtschafts- und IT-Profi ab.

Ist das duale Studium im Bereich Wirtschaftsinformatik ein Zukunftsberuf?

Nach deinem Abschluss hast du unzählige Möglichkeiten, dich beruflich weiterzuentwickeln und spannende Projekte zu leiten. Dies ist in nahezu allen Branchen möglich! Folgende Ausrichtungen könnten spannend für dich sein:

Sei als Projekt-Manager, für die Planung, Überwachung und Steuerung von IT-Projekten verantwortlich.

Unterstütze als Berater Unternehmen bei den vielfältigen Problemstellungen der Informationsverarbeitung.

Als Security-Engineer bist du für die Sicherheitsaspekte der Datenverarbeitung zuständig.

Als Leiter IT- und Organisation, bist du für die informationsverarbeitenden Systeme eines Unternehmens verantwortlich.

Als Administrator, organisiert und überwachst du den Betrieb der Informationsinfrastruktur.

Als Trainer, schulst du Mitarbeiter eines Unternehmens im Umgang mit IT-Systemen.

Was solltest du mitbringen?

Abschluss: Sehr gutes bis gutes Abitur.

Diese Eigenschaften sind von Vorteil:

Gute Kommunikationsfähigkeit

Flexibilität

Ausgeprägte Teamfähigkeit

Neugier

Hohes Maß an Leistungsbereitschaft

Sicheres sprachliches Ausdrucksvermögen in Deutsch und Englisch

Analytisches Denken

Allgemeinwissen

So bewirbst du dich

Bewerbungsfrist: zwischen Juni und Februar kannst du deine Bewerbungsunterlangen an uns versenden. Darin enthalten sollten sein

Anschreiben

Lebenslauf mit Lichtbild

Kopien der letzten vier Zeugnisse

eventuelle Praktikanachweise

Ergebnis-PDF des NAK-Auswahltests und Freischaltung zum Testergebnis

Bewerbungsprozess:

Reiche Deine Bewerbungsunterlagen ein. Wir laden Dich zu einem persönlichen Gespräch ein und Du beweist beim Lösen einer Aufgabe dein logisches Verständnis. Nun folgt noch ein zweites Gespräch

Wie viel verdienst du während und nach dem Dualen Studium Wirtschaftsinformatik?

1.Lehrjahr: 900,00 €

2.Lehrjahr: 1000,00 €

3.Lehrjahr: 1.070,00 €

4.Lehrjahr: 1.150,00 €

Interessiert? Bewirb dich für ein duales Studium im Bereich Wirtschaftsinformatik

Über die Bauer Media Group

Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Wir arbeiten am Puls der Zeit und bewahren gleichzeitig unsere Traditionen. Mehr als 700 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Gleichzeitig stellen wir durch Investitionen in Online Vergleichsplattformen und andere neue Geschäftsmodelle die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft als globales Portfolio-Unternehmen.