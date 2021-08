Ausbildung als Fachinformatiker*in für Anwendungsentwicklung: Was ist das?

Ausbildung als Fachinformatiker*in für Anwendungsentwicklung: Was machst du?

Verstehen wie digitale Programme erstellt werden, selbst neue kreieren und die Zukunft nicht nur mitgestalten, sondern verändern – Als Fachinformatiker*in steht die Entwicklung von Softwares für dich im Mittelpunkt. Ohne diese Fähigkeiten würde es heute kein Facebook/Instagram, Microsoft oder Apple/iPhones geben! Lerne in deiner Ausbildung alle relevanten Abteilungen des IT-Bereichs kennen und finde heraus, was dir Spaß macht und wo deine Talente liegen.

Inhalte und Fakten zur Ausbildung als Fachinformatiker*in für Anwendungsentwicklung bei Bauer Media

Dauer: 2,5 Jahre mit Abitur, ansonsten 3 Jahre

Einstellungstermin: 15. August

Schule: Lernfelder (von 2-3 Wochen) an der ITECH in Wilhelmsburg

Du lernst in der Ausbildung alle grundlegenden Abteilungen des IT-Bereichs kennen

Das bietet dir Bauer Media:

attraktives Staffelgehalt

Essensgeldzuschuss

HVV-Fahrkarte

Wie läuft die Ausbildung als Fachinformatiker*in ab?

Java, SQL oder c# sind für dich keine Fremdwörter? Dann mach aus deiner Begeisterung für Programme deinen Beruf! Bei der Bauer Media Group hast du während der Aus­bildung zum/zur Fachinformatiker*in die Möglichkeit, den IT-Bereich eines erfolgreichen internationa­len Medienhauses kennenzulernen und deine Fähigkeiten auszubauen. Von Anfang an wirst du als vollwertiges Teammitglied in viele spannende Projekte eingebunden.

Als Fachinformatiker/-in für Anwendungsentwicklung liegt dein Schwerpunkt im Bereich der Softwarean­wendungen. Diese wirst du konzeptionieren, realisieren und bereitstellen. Bei uns übernimmst du Verantwortung: Dein vielfältiges Aufgabengebiet umfasst dabei sowohl erste Tests und die Dokumentation neuer Anwendungen als auch die Wartung und Erweiterung bestehender Anwendun­gen.

In deinen zwischen 3-6 Wochen langen Einsätzen kannst du dich an einem eigenen Server ausprobieren, hast deine eigenen Testsysteme oder führst eigene Projekte durch. Im Blockunterricht besuchst du die Berufsschule ITECH in Wilhelmsburg, wo dir das theoretische Fachwissen vermittelt wird.

Wenn du deine Arbeitsfelder, das Team und das Unternehmen schon vor der Ausbildung kennenlernen möchtest, bieten wir bei Bedarf ein Praktikum an. Dort hast du neben allgemeinbildenden Fächern, auch Fächer wie Java, SQL und Grundlagen der Systemintegration.

Ist Fachinformatiker*in ein Zukunftsberuf?

Als ausgebildeter Fachinformatiker stehen deine Chancen für den Berufseinstieg toll. Du kannst dich nämlich bei Unternehmen fast aller Wirtschaftsbereiche bewerben. Warum? Na, weil du überall dort gebraucht wirst, wo IT-Systeme verwendet werden. Außerdem kannst du dich bei Firmen bewerben, die Hard- und Software vertreiben oder bei Unternehmen, die IT-Dienstleistungen anbieten.

Bei der Bauer Media Group hast du während der Aus­bildung zum/zur Fachinformatiker*in die Möglichkeit, den IT-Bereich eines erfolgreichen internationa­len Medienhauses kennenzulernen izusek / iStockPhoto

Die ständige Weiterbildung ist in diesem Beruf unbedingt notwendig. Kaum ein anderes Berufsfeld hat so rasante Entwicklungen. Es gibt darüber hinaus auch zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten, mit denen du in höhere Positionen aufsteigen kannst.



Hier einige Beispiele für Lehrgänge und Seminare, mit denen du dein Wissen aktualisieren und erweitern kannst:

IT-Sicherheit

Servicedienstleistungen für Elektrofahrzeuge

Software-Testmanagement

IT Infrastructure Library

Anwendungsberatung/ Support

Du kannst unter anderem folgende Berufs-Titel durch Weiterbildung erwerben:

Staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Informatik

Fachwirt für Computer Management

Betriebswirt für Informationsverarbeitung

Softwareentwickler

Ausbilder

Was solltest du mitbringen?

Abschluss: Abitur oder guter Realschulabschluss.

Diese Eigenschaften sind von Vorteil:

Hohes Maß an Lernmotivation

Begeisterung rund um Computer

Spaß an Multimedia und IT

Spaß am selbstständigen Lösen von Problemen im Zusammenhang mit dem Computer

Know-how zu Netzwerken und PC-Hardware

Fortgeschrittene Windows-/Office-Kenntnisse

So bewirbst du dich

Bewerbungszeitraum: Ab August des Vorjahres kannst du deine Bewerbungsunterlangen an uns versenden. Darin enthalten sollten sein:

Anschreiben

Lebenslauf mit Lichtbild

Kopien der letzten vier Zeugnisse

eventuelle Praktikanachweise

Bewerbungsprozess:

Reiche Deine Bewerbungsunterlagen ein. Wir laden Dich zu einem persönlichen Gespräch ein und Du beweist beim Lösen einer Aufgabe dein logisches Verständnis. Nun folgt noch ein zweites fachspezifisches Gespräch

Was verdienst du während und nach der Ausbildung

1.Lehrjahr: 900,- €

2.Lehrjahr: 1000,- €

3.Lehrjahr: 1070,- €

Über die Bauer Media Group

Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Wir arbeiten am Puls der Zeit und bewahren gleichzeitig unsere Traditionen. Mehr als 700 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Gleichzeitig stellen wir durch Investitionen in Online Vergleichsplattformen und andere neue Geschäftsmodelle die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft als globales Portfolio-Unternehmen.