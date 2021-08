Duales Studium für Betriebswirtschaftslehre / BWL: Was ist das?

Nach dem Schulabschluss stehen dir verschiedene Wege offen, deine Zukunft weiter zu gestalten. Neben einer Ausbildung oder einem klassischen Studium an einer Universität, gibt es auch die Möglichkeit eines dualen Studiums. Dieses hat den Vorteil, dass du zusätzlich zum Studium auch gleich reelle Erfahrungen in einem Unternehmen sammeln kannst. Du arbeitest also richtig und erlernst nicht nur trocken den Stoff. Bauer Media bietet das duale Studium im Bereich Betriebswirtschaftslehre / BWL an.

Inhalte und Fakten zum dualen Studium BWL

Dauer: 3,5 Jahre

Einstellungstermin: 15. August

Universität: Blockunterricht an der Nordakademie

Diese Abteilungen lernst du bei Bauer Media kennen:

Vermarktung: Kreiere spannende Werbe-Kampagnen.

Vertrieb: Entwickle Ideen, wie unsere Webseiten-Inhalte und Print-Magazine die richtigen Menschen erreichen.

Redaktion: Wie entsteht eine Webseite oder ein Magazin? Tauche in die Redaktionsarbeit ein!

Marktforschung: Tausch dich mit Communitys und Menschen aus, um herauszufinden, was sie sich wünschen und wie Medien noch besseren Content machen können.

Digitalbereich: Verstehe Algorithmen, mach erste Erfahrungen im Programmieren von Websites und Apps, lern wie Webseiten aufgebaut sind und unterstütze die digitalen Redaktionen beim Erstellen von Videos, Texten und Inhalten auf den Sozialen Medien wie Facebook, Instagram oder TikTok

Verlagsleitung: Wie wird ein Unternehmen geführt und was ist wichtig um die Zukunft aktiv mitzugestalten?

Das bietet dir Bauer Media:

attraktives Staffelgehalt

Essensgeldzuschuss

HVV-Fahrkarte

Auslandsangebot: Bauer Media ist ein weltweit operierendes Unternehmen, weshalb du die super Möglichkeit hast im Rahmen eines Auslandssemesters mit der Nordakademie einen Einsatz an einem unserer Standorte im Ausland zu absolvieren.

Was machst du in einem dualen Studium BWL?

Du willst direkt ins Berufsleben einsteigen und gleichzeitig das Studentenleben kennenlernen? Mit einem dualen Studium ist das durch die wechselnden Praxis- und Theoriephasen problemlos möglich. Denn diese Ausbildungsmöglichkeit verbindet Theorie und Praxis und bietet somit viel Abwechslung und tolle Mög­lichkeiten, sich von Anfang an perfekt im Unterneh­men zu vernetzen. Ganz nach dem Motto #irgendwasmitmedien lernst Du eines der erfolgreichsten Medienhäuser Europas kennen.

Du sammelst während des 3,5 Jahre dauernden dualen Studiums also Wissen und Können! So kannst du etwa den Stoff, den du in den 10-wöchigen Semestern an der NORDAKADEMIE in Hamburg gelernt hast, in der nächsten Praxisphase bei Bauer Media direkt im Unternehmen anwenden. Dabei durchläufst Du eine Vielzahl unserer Abteilungen und probierst Dich an abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben aus.

Dazu gehören zum Beispiel:

Entwickeln und Mitgestalten von Werbe-Konzepten zusammen mit der Anzeigen-Abteilung: Welche Werbung kommt bei Kund*innen gut an?

Erstellen von Werbewirkungsanalysen zusammen mit der Marktforschung: Was hat Kund*innen gefallen – und was nicht?

Dir sind keine Grenzen gesetzt. Wenn Dir eine Abteilung gefällt, ermöglichen wir dir dort auch längere Aufenthalte – so lernst du, was dir Spaß macht!

Vorteil eines dualen Studiums bei Bauer Media

Durch den Einsatz im echten Unternehmen gehst du nicht nur trockenen Stoff durch, sondern lernst die echte Arbeits- und Unternehmenswelt kennen – und dich selbst! Was macht DIR Spaß? Dadurch, dass du nahezu alle Bereiche eines großen Medienhauses kennen lernst, weißt du nach dem Studium sicher, wie deine Zukunft aussehen solle. Der praktische und theoretische Teil deines Studiums ergänzen sich perfekt. Das in Vorlesungen erworbene Wissen aus Modulen wie z.B. Marketing hilft dir dabei, auch komplexe und verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen.

Die theoretischen BWL Studien-Phasen bereiten dich auf den praktischen Einsatz vor – du kannst Erlerntes also gleich anwenden! FatCamera / iStockPhoto

Ist das duale Studium im Bereich BWL ein Zukunftsberuf?

Nach erfolgreichem Absolvieren des dualen Studiums, schließt du mit dem Bachelor of Science in BWL ab. Damit stehen dir viele verschiedene Bereiche in der Arbeitswelt offen, da Betriebswirtschaftslehre nahezu überall gefragt ist. So kannst du dich etwa in diesen Branchen weiter entwickeln:

Unternehmen in Industrie und Handel

Banken

Versicherungen

Dienstleistungsbetriebe

Freie beratende Berufe

Öffentlicher Dienst

Was solltest du mitbringen?

Abschluss: Erforderlich ist ein sehr gutes bis gutes Abitur.

Diese Eigenschaften sind von Vorteil:

Gute Kommunikationsfähigkeit

Flexibilität

Ausgeprägte Teamfähigkeit

Neugier

Hohes Maß an Leistungsbereitschaft

Sicheres sprachliches Ausdrucksvermögen in Deutsch und Englisch

Lernmotivation

Allgemeinwissen

Analytisches Denken

So bewirbst du dich

Bewerbungszeitraum: Ab August des Vorjahres kannst du deine Bewerbungsunterlangen an uns versenden. Darin enthalten sollten sein:

Anschreiben

Lebenslauf mit Lichtbild

Kopien der letzten vier Zeugnisse

Eventuelle Praktika Nachweise

Ergebnis-PDF des NAK-Auswahltests und Freischaltung zum Testergebnis

Bewerbungsprozess:

Reiche Deine Bewerbungsunterlagen ein. Du bekommst die Chance, Dich per zeitversetztem Videointerview vorzustellen. Wir laden Dich zu einem persönlichen Gespräch oder ins Assessmentcenter ein.

Was verdienst du während und nach dem Dualen Studium BWL?

1.Lehrjahr: 900,00 €

2.Lehrjahr: 1000,00 €

3.Lehrjahr: 1.070,00 €

4.Lehrjahr: 1.150,00 €

Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Wir arbeiten am Puls der Zeit und bewahren gleichzeitig unsere Traditionen. Mehr als 700 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Gleichzeitig stellen wir durch Investitionen in Online Vergleichsplattformen und andere neue Geschäftsmodelle die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft als globales Portfolio-Unternehmen.