"DSDS 2014"-Folge vom 8. März: Die romantischen Duette

Am kommenden Samstag wird's bei "Deutschland sucht den Superstar" total romantisch. Als Paare (und als ein Trio) treten die verbliebenen 31 Kandidaten in der zweiten Kuba-Runde gegeneinander an. Gecoacht werden die Sänger und Sängerinnen, die sich selbst die Duette aussuchen dürfen, von Dieter Bohlen! Dann kann ja nix schiefgehen...

"Bei Duetten ist es das Allerwichtigste, das es mehr sein muss als zwei Personen. Ich will jetzt hier was Geiles sehen, macht was draus", erklärt der Jury-Boss.