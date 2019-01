"Dschungelcamp 2019": Das verdienen die Kandidaten!

Das sahnen die Dschungel-Sternchen ab

Bastian Yotta gibt wie alle Kandidaten im Dschungel einiges über sich preis. MG RTL D

Absolut gut verhandelt hat Bastian Yotta. Der selbsternannte Millionär verdient nach Angaben der BILD 140.000 Euro. Damit kann der Proll-Millionär seinen Lifestyle in L.A. erstmal ne Weile fortführen. Aber eh klar, dass der Mantra-Guru ("I'm full of Energy") die RTL-Bosse bei den Verhandlungen motiviert hat, ne hohe Gage zu zahlen.;-) Aber auch Evelyn Burdecki, die im Dschungel mit ihren Sprüchen langsam zur Kult-Blondine mutiert, hat allen Grund zur Freude: Nach der Show darf sie 80.000 Euro ihr Eigen nennen. Exakt diese Summe erhalten auch Dauer-Heulsuse Giselle Oppermann und Alf-Synchronsprecher Tommi Piper. GZSZ-Schauspieler Felix van Deventer erhält dagegen etwas weniger. Woran's wohl liegt? Auf jeden Fall ist sein Dschungel-Einkommen mit 60.000 Euro immer noch ganz schön hoch. Übrigens: Hier gibt's noch mehr Infos zur aktuellen IBES-Staffel

Quoten dieses Jahr etwas schwächer

Evelyn und Domenico sorgen für ordentlich Zündstoff in der aktuellen Staffel. MG RTL D

Trotz der Investition seitens RTL läuft es dieses Jahr nicht ganz so optimal im australischen Dschungel. Zwar sichert sich RTL regelmäßig den Quoten-Sieg, blieb in den ersten Folgen mit unter 5 Millionen Zuschauern, aber bei den Quoten hängen. Zum Vergleich: 2018 schalteten im Schnitt rund 6 Millionen Zuschauer ein. Am gestrigen Dienstag gab es aber positive Nachrichten für die Macher der Show. Am gestrigen Dienstag holte "Das Dschungelcamp 2019" mit bis zu 5,86 Millionen Zuschauern seine bisher stärkste Quote in der 13. Staffel von "Ich bin ein Star holt mich hier raus". Bleibt abzuwarten, ob der Rosenkrieg zwischen Evelyn Burdecki und Domenico de Cicco die Zahlen dauerhaft ansteigen lässt...