Drake kassiert Shitstorm von Fans

Drake: Show in Amsterdam

Derzeit ist Drake (32) mit seiner "Assassination Vacation"-Tour in Europa unterwegs. Als Voract tritt der kanadische Künstler Tory Lanez auf. Die beiden haben eine menge Spaß auf der Tour, denn sie sind auch privat richtig dicke Buddys. In Amsterdam war die Show binnen weniger Tage restlos ausverkauft und es schien so, als ob sich Drake wirklich auf seine holländischen Fans freut. Doch nun sind diese stinksauer auf ihr Idol, denn der "In My Feelings"-Interpret ließ sein Konzert in Amsterdam platzen und legte zusätzlich zwei Termine vor! Ursprünglich sollte Drake gleich dreimal im April auftreten. Der Termin vom 23. April wurde jedoch komplett abgesagt. Die beiden anderen Termine wurden einfach um 10 Tage vorgezogen.

Drake: Erhält mega Shitstorm von seinen Fans

Kein Wunder, dass die Fans nun wütend sind, denn nicht jeder kann so flexibel seine Termine umwerfen. Einige haben mit Sicherheit auch extra ein Hotelzimmer und die Anfahrt für das Konzert organisiert. Obendrauf gab es auch die Wahl zwischen erstattbaren und nicht erstattbaren Tickets. Sprich man bekommt, bei einigen Konzertkarten sein Geld nicht mal zurück. Via Twitter wurde eine richtig krasse Hate-Welle losgetreten. "Dass Drake seine Amsterdam-Konzerte vorverlegt, ist ein verdammter Witz. Schon bei seiner letzten Tour sagte er kurz vor knapp ab und dieses Jahr macht er jetzt sowas", schimpft ein Fan. Der Grund für die Verschiebung seiner Show in Amsterdam war einer Krankheit geschuldet. Bisher hat sich weder Drake noch der Tour-Veranstalter dazu geäußert.

Abstimmen

Folg' uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: