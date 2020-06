Penis streicheln! Tipps für Girls!

Der Penis und die Hoden sind die sexuell empfindsamsten Körperstellen eines Jungen. Wenn du deinen Freund dort anfasst und streichelst, ist das für ihn besonders erregend. Doch bevor du das tust, achte darauf, dass deine Hände warm und sauber sind und deine Fingernägel keine spitzen Ecken haben! Da die meisten Jungs sehr erregbar sind, wird der Penis deines Freundes bereits steif sein, wenn du ihn anfasst. Das ist völlig normal und bedeutet meist, dass er für weitere lustvolle Zärtlichkeiten bereit ist. Wenn er noch nicht steif ist, wird er es werden, wenn du ihn liebevoll streichelst. So, wie du es an anderen Körperstellen auch tust. Dabei kannst du Penis und Hoden berühren. Was genau dein Schatz mag, findet ihr am besten gemeinsam heraus. Hier können wir dir nur ein paar Grundtechniken und ihre Variationen erklären.