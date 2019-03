Die Klitoris (Kitzler): Wo sie ist und was sie mag!

Die Klitoris (Kitzler) ist das empfindsamste Lustorgan der Frau. Tausende Nervenenden laufen dort zusammen. Sie machen diese Stelle der Vulva extrem empfindsam und empfänglich für sexuelle Reize. Aber wo genau liegt der Kitzler eigentlich? Viele Mädchen trauen sich nicht, danach zu suchen. Dabei kann die Entdeckungsreise auf dem eigenen Körper sehr schön sein.

Kitzler: Entdecke, was dir gefällt

Jungs nehmen ihren Penis jeden Tag in die Hand und kennen ihr Geschlechtsteil deshalb ziemlich gut. Girls müssen den Kontakt zu ihrer Vulva und Scheide bewusst aufbauen. Also trau dich ruhig, deine Intimzonen zu erkunden. Doch wo geht's dabei lang? Gleite mit deinen Fingern zwischen deine Beine. Streichle deine Vulva, Schamlippen und die Klitoris. Wie ist das? Erregt dich das? Spiel mit der Lust. Das sind Gefühle, auf die du jetzt immer neugieriger wirst – schäm dich nicht dafür! Es gibt bei den Berührungen kein Richtig oder Falsch. Jedes Mädchen mag es anders. Mal sanft, mal mit Druck. Vielleicht wirst du feucht und lässt deinen Finger in die Vagina gleiten. Besonders der Klitoris (Kitzler) kannst du dich ausgiebiger widmen. Je genauer du dich selbst erforschst und Lustzonen entdeckst, desto besser kannst du beim Sex deinem Schatz klarmachen, was du willst und was du brauchst. Das macht euch beide happy!