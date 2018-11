Selbstbefriedigung ist in jedem Alter okay und völlig natürlich. Ob und wie oft sich ein Mädchen lustvolle Gefühle bereitet, ist allein seine Entscheidung und geht niemanden etwas an. Manche Mädchen trauen sich nicht, sich selbst zu befriedigen. Dabei gibt es dafür keinen Grund – es ist gut die eigenen sexuellen Reaktionen zu entdecken und herauszufinden, wo die empfindlichen Stellen sind.