Wie geht Blasen und was ist mit dem Blowjob genau gemeint? Wie tief steckt man den Penis in den Mund und welche No-Gos gibt es dabei? Kann man den Geschmack des Spermas wirklich verändern und muss man das Sperma schlucken? Diese und viele weitere eurer Fragen beantwortet das Dr.-Sommer-Team in dieser Folge der Dr. Sommer Sprechstunde.