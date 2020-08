Wie fasse ich sie an, damit es ihr gefällt? An welcher Stelle ist sie besonders erregbar? Welche Berührungen findet sie schön, welche nicht? Soll ich einen Finger einführen? Wie merke ich, dass es ihr gefällt? Wo genau muss ich sie anfassen, damit sie zum Orgasmus kommt? In dieser Folge der Dr. Sommer Sprechstunde beantworten wir eure Fragen zum Thema Vagina streicheln!