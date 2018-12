Dieser YouTube-Megastar zeigt Video von Geburt

Colleen Ballinger aka Miranda Sings ist eine der erfolgreichsten YouTuberinnen Amerikas. Jetzt brachte die 32-Jährige ihr erstes Kind zur Welt… und ließ ihre Millionen YouTube-Abonnenten an der Geburt teilhaben!

Der Job eines Webstars: Die Fans "mitnehmen"

Die meisten Webstars sind dafür bekannt, dass sie viele persönliche Momente aus ihrem Leben mit ihren Followern teilen. So stellte zum Beispiel Dagi Bee (24) im Sommer extra ein super emotionales Video aus den schönsten Momenten ihrer Hochzeit mit Eugen Kazakov für ihre Fans zusammen, während Bibis Beauty Palace (25) ihre Anhänger regelmäßig mit Baby-Updates versorgt. Dass Dagi und Bibi so etwas machen, gehört gewissermaßen zu ihrem Job - denn die Fans erwarten, dass sie von ihren Stars in deren Alltag "mitgenommen werden". Die US-amerikanische YouTuberin Colleen Ballinger ging jetzt aber noch einen riesengroßen Schritt weiter! Die 32-Jährige stellte ein Video auf ihrem Kanal online, in dem die Geburt ihres Sohnes zu sehen ist!

Colleen Ballinger: SEHR intime Einblicke

Auf dem YouTube-Channel ihrer wahren Identität Colleen ließ die 32-Jährige ihre Fans nun an den Stunden vor der Geburt ihres ersten Babys teilhaben: Millionen von Zuschauern können jetzt sehen, wie der TV-Star sich noch schnell die Haare glättet und sich stylt, nachdem die Fruchtblase bereits geplatzt ist… wie sich Colleen und ihr Partner Erik Stocklin anschließend auf den Weg ins Krankenhaus machen, wie sie in den Wehen liegt und vor Schmerzen schreit und zittert… bis die sympathische Amerikanerin schließlich zum ersten Mal ihr Kind schreien hört und es wenige Sekunden nach der Geburt noch völlig blutverschmiert auf die Brust gelegt bekommt.

Momente, die einem echt unter die Haut gehen! Ob man etwas so Intimes wie die Geburt eines Babys unbedingt mit Millionen von Fremden teilen muss?! Das sollte jeder für sich selbst entscheiden. Feststeht jedenfalls, dass sich Colleen Ballingers Abonnenten megamäßig mit ihr über ihren süßen kleinen Sohn freuen! Das Video hat bisher fast 14 Millionen Likes und über eine Million Daumen nach oben bekommen!

