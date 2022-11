Diese Stars waren froh über ihre Trennung: Big Sean

Noch ein Rapper auf unserer Liste! Der Star wird mit ziemlich heißen Frauen Hollywoods in Verbindung gebracht, unter anderem „Glee“-Star Naya Rivera. Nach der Trennung kam er mit Ariana Grande zusammen. Wie es in Riveras Buch „Sorry Not Sorry“ heißt, habe die Schauspielerin Ariana in dem gemeinsamen Haus mit Big Sean erwischt. Ai! Inzwischen ist der Rapper allerdings mit Jhené Aiko zusammen und offenbar glücklich.