Diese Netflix-Serien darfst du im März nicht verpassen

Modern Family: Staffel 7

Ab 1. März 2019 kehren die drei verrückten „Modern Family“-Familien zurück auf die Bildschirme! Die siebte Staffel wurde in Amerika bereits 2015 zum ersten Mal ausgestrahlt. Jetzt könnt ihr sie euch endlich auch auf Netflix reinziehen!

Die Unsterblichen

Diese spannende Mystery-Serie aus der Türkei hat es in sich: Die junge Mia wurde gegen ihren Willen in einen Vampir verwandelt. Dafür will sie sich jetzt bei dem skrupellosen Vampirführer Dmitry rächen! „Die Unsterblichen“ startet am 8. März auf Netflix!

Netflix

Formula 1: Drive To Survive

“Formula 1: Drive To Survive” ist eine interessante Doku-Serie über die Formel-1-Meisterschaft von 2018. Ein Muss für alle Rennsport-Fans! Start: 8. März 2019.

Queer Eye: Staffel 3

Ab dem 15. März könnt ihr euch die dritte Staffel von „Queer Eye“ reinziehen. Die sogenannten Fab Five unterstützen auch diesmal wieder jeweils eine Woche lang eine Person in verschiedenen Lebensbereichen wie Ernährung, Mode, Kultur, Wohnen und Pflege.

The Blacklist: Staffel 5

Die fünfte Staffel der Mystery-Crime-Serie startet am 28. März auf Netflix und beinhaltet die 100. Folge von „The Blacklist“! Raymond „Red“ Reddington stellt mal wieder unter Beweis, dass die Grenzen zwischen Gut und Böse nicht immer ganz eindeutig sind… Creepy!

Santa Clarita Diet: Staffel 3

Ab dem 29. März geht die dritte Staffel von „Santa Clarita Diet” rund um Zombie-Mom „Sheila“ (Drew Barrymore) an den Start. Die Mischung aus Horror und Comedy ist mehr als unterhaltsam!

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren: