Diese Co-Stars sind auch im echten Leben BFFs

Ross Lynch, Kiernan Shipka und Gavin Leatherwood haben in "Chilling Adventures of Sabrina" eine Dreiecksgeschichte am laufen und das sieht im echten Leben genauso aus - nur eben als sehr gute Freunde! Über Ross sagt Kiernan zum Beispiel: "Ross ist der Beste, und ich kann mir nicht vorstellen, einen anderen Menschen am Set an meiner Seite zu haben."