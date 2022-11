Die witzigsten & coolsten Cosplays: Creepy Pennywise

Aus der Serie: Cosplay: Die coolsten & witzigsten Kostüme!

Cosplay – also das Verkleiden als Lieblingsfigur aus Film, Fernsehen, Videospiel etc. – ist schon lange kein Ding mehr, das man nur in Japan kennt! Auch hier in Deutschland sieht man immer häufiger auf Fantreffen und Conventions Kostüme von Naruto, Super Mario, Twilight, Marvel und Co. Manche Kostüme sind dabei detaillierte als andere, wieder andere Kostüme sind kreativ und superwitzig (ob gewollt oder nicht, in manchen Fällen! 😁). Wir sind einmal hineingetaucht in den Fan-Kosmos und haben euch die coolsten und witzigsten Kostüme eurer Lieblingsfiguren herausgesucht. Vielleicht eine Inspiration für die nächste Halloweenparty? 😉