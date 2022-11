Die schlechtesten Serien-Finale: Sense 8

Die Serie "Sense 8" wurde so krass gefeiert, dass Fans einen riesigen Aufstand betrieben haben, als Netflix die Serie nach zwei Staffeln einfach so, ohne Serien-Finale beenden wollte. Die Produktion der Serie war einfach zu teuer. Mithilfe einer Petition wollten Zuschauer*innen dann ein Ende der Geschichte einfordern und der Druck hat geklappt. Es gab zwar keine neue Staffel, aber zumindest einen Film, der die Geschichte abschließen sollte. Das Ende war auch gut, doch trotzdem müssen wir es hier in diese Liste aufnehmen, denn "Sense 8" hätte ein besseres Serien-Finale und vor allem noch mehr Staffeln verdient und nicht nur ein schnelles Ende, um Fans zum Schweigen zu bringen. Viele nehmen das dem Streaming-Dienst bis heute ziemlich übel.