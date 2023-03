Brüste: Die neue Galerie – Größen, Formen und Unterschiede

Ab der Pubertät beginnt das Brustwachstum bei Mädchen. Bei einigen ist mit 11 Jahren das Wachstum voll in Gange. Bei anderen dauert es ein bis drei Jahre länger bis die ersten Rundungen an den Brüsten sichtbar werden. Wie groß sie werden können, bestimmen die Gene 🧬, also Erbanlagen eines Mädchens. Du hast kinen Einfluss auf den Beginn des Wachstums und die spätere, natürliche Brustgröße. Mit Ende der Pubertät (mit etwa 18 – 21 Jahren) ist die Entwicklung zur Frau weitestgehend abgeschlossen und dein Busen wird sich nicht mehr stark verändern.