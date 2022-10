Die krassesten Horror-Serien 💀

Der Name verrät schön alles: In „American Horror Story“ herrscht der Horror. In jeder Staffel wird eine eigene Geschichte erzählt – und in denen geht es um Übernatürliches, Mord und düstere Ereignisse. Die Staffeln können also in beliebiger Reihenfolge abgespielt werden! Die neunte Staffel „1984“ war besonders brutal und eine Hommage an Horror-Slasher-Filme aus den 80er Jahren – Zuschauer*innen brauchen da extra starke Nerven.

Besonders gruselig sind die Halloween-Folgen von „Amercian Horror Story“ – denn da verschwimmen die Grenzen zwischen Dies- und Jenseits, Spoooky.

Ein immer wiederkehrender Schauspieler ist übrigens Evan Peters, der in der Netflix-Serie „Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“ den Serienmörder Jeffrey Dahmer spielt. Das Horror-Genre liegt ihm wohl.

Lesetipp: Kehrt Evan Peters zu "American Horror Story" zurück?