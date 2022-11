Er will nicht mehr Justin Bieber heißen - zumindest auf Instagram! Dort hat der Superstar jetzt einen neuen Namen gewählt: Bizzle. Was das bedeutet? Laut Urban Dictionary bezeichnet "bizzle" Wörter, die mit dem Buchstaben "b" beginnen - so wie Bieber.

