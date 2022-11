Die erfolgreichsten TikTok-Accounts: Khaby Lame ist weltweite der 2. mit 100 Millionen Follower*innen

Der erste TikToker aus Europa und der zweite auf der ganzen Welt: Khaby Lame hat 100 Millionen Follower erreicht und landet damit auf Platz 2 der erfolgreichsten TikTok-Accounts weltweit. Mit seinen Comedy-Videos hat er sich direkt in die Herzen der Community gelacht und schaffte diesen kometenhaften Aufstieg übrigens in weniger als 17 Monaten! Er begann als Fabrikarbeiter und ist auf dem besten Weg, erfolgreicher zu werden als Charli D'Amelio. Der Italiener hätte niemals gedacht, dass sowas mal möglich sein kann. "Diese Leistung wäre ohne die einzigartige TikTok-Community nicht möglich gewesen – ich fühle mich geehrt! Menschen zu unterhalten und zum Lachen zu bringen, ist schon immer meine Leidenschaft. TikTok hat mir eine globale Bühne geboten, auf der ich diese Leidenschaft ausleben und mit der Welt teilen kann. Das motiviert mich, weiter an meinen Träumen zu arbeiten und ich weiß, dass ich dabei immer auf eine wunderbare Community zählen kann, die mich anfeuert. Ich danke euch allen. Ich liebe euch alle", sagt der TikTok-Creator zu seinem Erfolg.