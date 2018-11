Save The Last Dance Nach dem Tod ihrer Mutter zieht Sara (Julia Stiles) zu ihrem Vater in ein schäbiges Appartement in Chicago. An ihrer neuen Schule gehört sie als Weiße zur Minderheit, freundet sich aber mit der coolen Chenille (Kerry Washington) an und verliebt sich in Derek (Sean Patrick Thomas), ihren Bruder. Die Balletttänzerin Sara lernt durch den Street-Dancer Derek neue Moves kommen und die beiden kommen sich durch ihre Liebe zum Tanzen immer näher.