Die besten Tanzfilme

Stomp The Yard Nach einem Dance-Battle wird DJs (Columbus Short) jüngerer Bruder Duron (Chris Brown) nach einer Schlägerei erschossen. Der 19-jährige Unruhestifter DJ wird daraufhin zu seiner Tante nach Atlanta geschickt, wo er an der Truth University studieren soll. Sein Traum, der beste Tänzer auf dem Campus zu werden und die „National Step Show Competition“ zu gewinnen, erweist sich als schwierig. Zeitgleich verliebt er sich in April und gerät in den Streit zweier Studentenverbindungen.