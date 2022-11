Die besten "Riverdale"-Sprüche: Jughead Jones über Sarkasmus

Jughead Jones hat einen sehr speziellen Humor. Er ist ein typischer Schwarzmaler und macht sehr gerne Witze über sich selbst oder Dinge, die ihm gegen den Strich gehen. In "Riverdale" hat er sich damit schnell einen Ruf gemacht. Dieser Spruch zeigt jedoch deutlich, dass man die Welt mit ihren Tücken und Problemen vielleicht besser versteht, wenn man darüber lachen kann. Wer die Dinge mit Humor nimmt, verfällt nicht so schnell in Trauer. Einen Versuch ist das definitiv wert!