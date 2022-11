Die besten "Riverdale"-Sprüche: Cheryl Blossoms bester Konterspruch

Sollte dir in der Schule oder in deinem Privatleben mal ein guter Konterspruch fehlen, musst du eigentlich nur "Riverdale" bingen und dir alle Zitate von Cheryl Blossom (Madelaine Petsch) aufschreiben. Der Rotschopf weiß eben, wie man Ansagen macht. Dieses Zitat ist aber unser Favorit, wenn es um savage Sprüche geht. Er ist nicht zu fies, aber bringt dein Gegenüber sofort zum Schweigen. Was wir von Cheryl lernen können? Man muss sich nicht alles gefallen lassen! Wenn dir jemand blöd kommt, kannst du mit einem witzigen Spruch kontern.