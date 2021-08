Über 40 lustige Filme: "The Lego Movie 2" (2019)

"The Lego Movie 2", 2019, zum Leihen: In „The Lego Movie 2“ wird es mindestens so spannend und funny wie in Teil 1. Plötzlich taucht im LEGO-Universum eine Inavsionsarmee auf. Fiese Monster aus DUPLO-Steinen gönnen ihnen ihr Glück nicht und zerstören ihre Bauwerke. Emmet (im Original von Chris Pratt gesprochen) und Lucy (Elizabeth Banks) verschlägt es nach Apocalypstadt, wollen neue Angriffe verhindern. Als eines Tages der geheimnisvolle General Mischmasch auftaucht und seine engsten Freunde entführt, nimmt Emmet die Verfolgung auf.