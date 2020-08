Die 40 lustigsten Filme: "Die Monster AG" (2002)

Platz 24: In der Fabrik der Monster AG sind Monster damit beschäftigt, über Schranktüren in Kinderzimmer zu gelangen und die Angstschreie der Opfer zu sammeln. Sullyund sein Schreckensassistent Mike Glotzkowski sind dabei echt erfolgreich. Da jedoch Kinder angeblich für Monster gefährlich sind, bricht Panik aus, als Sulley eines Tages mit einem kleinen Mädchen aus der Menschenwelt zurückkehrt. Das Team bekommt die Aufgabe, das Kind wieder zurück in die Menschwelt zu bringen. Aber das wird schwieriger als gedacht...