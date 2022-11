Die 10 besten Apps für Mädchen

Trink!Wasser erinnert dich spielerisch daran deinen täglichen Flüssigkeitsbedarf abzudecken. Du kannst einen Zeitraum auswählen, in dem dich die App in einem gewissen Abstand per Push-Benachrichtigung oder per Sound erinnert. Das ist nicht nur für deinen geistigen Zustand wichtig – auch Haut, Haare und Nägel werden es dir danken!