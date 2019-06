Die 10 besten kostenlosen Apps für den Sommer

Sommer, Sonne, Ferienzeit: Diese kostenlosen Apps sorgen für gute Laune und sagen der Langeweile den Kampf an. App in die Sonne!

My Ice Cream Truck (von Tapps Games, kostenlos für Android + iOS)

„Zwei Kugeln Schokolade mit Sahne, bitte.“ Kein Sommer ohne Eis! Im Game My Ice Cream Truck musst du dein Können als Eiswagen-Besitzer unter Beweis stellen und deine Kunden glücklich machen. Wenn du deinen Job gut machst, kannst du neue Zutaten und coole Desserts freischalten. Hat jemand Lust auf ’nen Milchshake oder ein yummy Slush Eis?

Story Lab (von cerdillac, kostenlos für Android)

Pimp your Insta Story! Story Lab ist die ideale App für alle, die im Sommer viel unterwegs sind und ihre Erlebnisse und Eindrücke auf Instagram mit ihren Followern teilen möchten. Coole Designs und schöne Layoutvorlagen stehen dir zur freien Gestaltung zur Verfügung. Wer ein iPhone besitzt, sollte die Apps Unfold und StoryArt auschecken.

Star Walk 2 Free/Ads+ (von Vito Technology, kostenlos für Android + iOS)

In Sommernächten kommt die App Star Walk 2 Free/Ads+ zum Einsatz. Vito Technology

An sternenklaren Nächten lohnt sich ein Blick nach oben, denn der Nachthimmel hat so einiges zu bieten. Was genau, kannst du dank der App Star Walk 2 herausfinden. Nachdem die App deinen Standort ermittelt hat, zeigt sie dir die Himmelsformationen über deinem Kopf an. Du kannst dein Handy frei bewegen und so alle Sternbilder und Satelliten in deiner Umgebung entdecken.

Komoot (von komoot GmbH, kostenlos für Android + iOS)

Die Tage werden wärmer, der Sommer ist im Anmarsch. Ab nach draußen! Egal, ob du gern laufen gehst oder lieber mit dem Fahrrad unterwegs bist, Komoot hat das passende Abenteuer parat. Hier findest du Fahrradtouren sowie Lauf- und Wanderrouten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Da ist für jeden Outdoor-Fan etwas dabei!

Drum Pad Machine (von Easybrain, kostenlos für Android + iOS)

Hier gibst du den Ton an: Mit dem Soundmixer der Drum Pad Machine kannst du dich musikalisch austoben, Langeweile war gestern! Du hast die Wahl zwischen verschiedenen Musikrichtungen wie HipHop, Dubstep und House und kannst mithilfe von kurzen Tutorials dein Können am Mischpult verbessern

FindPenguins – Travel Tracker (von FindPenguins/Tobias Riedle, kostenlos für Android + iOS)

Bildunterschrift eingeben FindPenguins

In dem digitalen Reisetagebuch von FindPenguins können Weltenbummler besondere Erinnerungen festhalten. Deine Freunde können deine Reise mitverfolgen und deine Fotos und Reisegeschichten kommentieren. Du weißt nicht, wo deine nächste Reise hingehen soll? Die Tagebücher der Community liefern Inspiration für deinen nächsten Trip.

Wahrheit oder Pflicht (von Tiggel, kostenlos für Android + iOS)

Wahrheit oder Pflicht ist das perfekte Spiel für Sommerpartys und Grillabende mit deinen Freunden! Du hast die Wahl: Gibst du deine intimsten Geheimnisse preis oder stellst du dich doch lieber einer verrückten Challenge? eine coole, kostenlose App, leider nervt die Werbung etwas. Noch mehr coole Fragen und witzige Aufgaben findest du hier: Wahrheit oder Pflicht - die besten Fragen und Aufgaben.

Uphill Rush Water Park Racing (von Spil Games, kostenlos für Android + iOS)

Das Freibad um die Ecke hat schon zu? Kein Problem, der virtuelle Wasserpark auf deinem Handy ist immer offen. Fahr mit deiner knallgelben Schwimmbanane durch XXL-Loopings, sammle wertvolle Diamanten und sicher dir mit abgefahrenen Stunts Extra-Punkte. Auf die Rutsche, fertig, los!

PicsArt Photo Studio/Foto- und Video-Editor (von PicsArt, kostenlos für Android + iOS)

Bei PicsArt findest du coole Vorlagen und mega Effekte für deine Urlaubsfotos. PicsArt

Eine Bildbearbeitungs-App wie PicsArt darf auf keinem Smartphone fehlen. Du kannst deine Urlaubsfotos, -videos und die Schnappschüsse vom letzten Picknick ganz easy bearbeiten und per Klick nice Effekte, Sticker und Rahmen einfügen oder mit deinen Pics eine schicke Collage zusammenbauen.

UVLens – UV Index (von Spark 64, kostenlos für Android + iOS)

Sommer hin oder her, Sonnenbrand solltest du nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die App verrät dir, zu welcher Tageszeit die Sonne für deine Haut gefährlich ist und wann du dir lieber ein schattiges Plätzchen suchen solltest. Auch an das regelmäßige Auftragen von Sonnencreme erinnert sie dich – echt praktisch!

Das könnte dich auch interessieren: