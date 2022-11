"Deutschland sucht den Superstar": Vidina und Fatima sind raus!

Die Österreicherin Vidina konnte im Duett mit Nils Jörissen (19) die Jury ganz und gar nicht überzeugen. Ihr Song "Somewhere Over The Rainbow" floppte auf Grund von stimmlichen Unstimmigkeiten und schiefen Tönen. "Da passt nix zusammen, das war alles Hühnerkacke", so Dieter Bohlens hartes Urteil. Während Nils noch eine Chance erhielt, sein Talent in der nächsten Sendung unter Beweis zu stellen, schickten die Juroren Vidina nach Hause - mit dem Rat doch alles zu machen, außer singen!