Netflix-Film „Der Schacht": 94 Minuten lang Spannung!

Netflix zählt gerade in der Zeit des Coronavirus zu dem krassesten Zeitvertreib ever. Jeder, der zurzeit zu Hause rumhängt, lässt sich von Netflix, Amazon und Co. berieseln. Besonders traurig deshalb, dass Netflix vor Kurzem bekannt gab von dieser Serie keine zweite Staffel zu produzieren. Doch, dieser Film soll uns über diese harte Zeit hinweghelfen: „Der Schacht"–ein Horror-Movie, dessen Szenario nicht schlimmer sein könnte und nichts für schwache Nerven ist! 94 Minuten lang wird der Zuschauer mit dem Hauptcharakter zusammen in ein Gefängnis gesperrt. Ihre einzige Aufgabe: Der nackte Kampf ums Überleben.

„Der Schacht": Darüber handelt der Netflix-Film

Er gilt derzeit als härtester Film und führt nicht grundlos die Chart-Spitze an: „Der Schacht“. Über 94 Minuten lang wird der Zuschauer in eines der härtesten Gefängnisse eingesperrt: Ein Gefängnis, dass wie ein Turm aufgebaut ist und indem sich je zwei Insassen eine Ebene teilen und so mit verschiedenen Menschen wie Paletten übereinander gestapelt werden. Ihre einzige Verbindung: Ein Schacht. Durch ihn werden die Häftlinge mit Nahrung versorgt. - Einmal am Tag schwebt dabei von oben eine Plattform herunter, auf der sich Essen befindet. Doch nicht jeder erhält dabei überhaupt sein Essen.

„Der Schacht": Ein gesellschaftskritischer Horror-Film

Und genau das ist das Perverse an dieser Geschichte: Nicht jeder wird mit Nahrung versorgt. Heißt also: Wer oben inhaftiert ist, hat Glück und lebt ein „fast“ normales Leben, die unteren müssen hingegen um ihr Überleben kämpfen. 😱 Nach einem Monat werden die Insassen, die bis dahin überlebt haben auf eine andere Ebene gepackt. Dabei weiß niemand vorher, wo er diesmal landen wird. - Ein gesellschaftskritischer Horrorfilm, der brutaler nicht sein könnte und die Menschen sogar bis zum Kannibalismus führt und genau aus diesem Grund definitiv nur für Menschen mit starken Nerven gemacht ist. Check hier aus, welche Netflix-Filme und Serien du außerdem nicht verpassen darfst.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!