Denise Kappès: Depressionen wegen Baby

Die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin Denise Kappès ist seit vergangenem Herbst stolze Mama des kleinen Ben-Matteo und genießt ihr Mutter-Glück in vollen Zügen. Doch das war nicht immer so, wie die hübsche Berlinerin jetzt verriet…

Denise Kappès: So schwer war die erste Zeit nach der Geburt

Denise Kappès hatte es nicht immer leicht: Noch während sie im letzten Sommer mit ihrem Söhnchen Ben-Matteo schwanger war, trennte sie sich vom Vater des Kleinen, dem Ex-„Berlin – Tag und Nacht“-Darsteller Pascal Kappès. Leider ging das Paar nicht im Guten auseinander, was viel psychischen Stress für die werdende Mutter bedeutete. Zwar fand Denise noch vor der Geburt ihres Babys einen neuen Freund, der sich vom ersten Tag an wie der leibliche Vater um den Jungen kümmerte. Dennoch war die Anfangszeit als Mutter sehr schwer für die Berlinerin, wie sie jetzt verriet. „Ihr wisst, ich zeige Ben nur selten. Aber dieses Video zeigt so viel Liebe♥️“, schrieb Denise zu einem mega süßen Video, das ihre Mama und ihren Sohn zeigt und fuhr fort: „Ich bin ganz ehrlich ... ich war eine der Mamis, die unter der sogenannten Wochenbettdepression gelitten hatte. Es war nicht einfach und ein sehr emotionaler Weg bis hier hin“, gestand die 28-Jährige.

Wochenbettdepression: Was ist das?

Bei der Wochenbettdepression handelt es sich um eine psychische Erkrankung, die meistens in den ersten Wochen nach der Geburt auftritt und für die betroffenen Neu-Mamis eine große Belastung bedeutet. Die Frauen leiden dann unter Stimmungsschwankungen, Hoffnungslosigkeit und kapseln sich häufig von ihrem sozialen Umfeld ab. 10-15 % der frisch gebackenen Mütter sind von dieser Krankheit betroffen, meistens verschwindet sie aber zum Glück innerhalb kurzer Zeit von selbst wieder. Auch Denise Kappès geht es inzwischen wieder richtig gut: „Ben gibt mir jeden Tag so viel Kraft und Liebe. Er ist einfach der tollste Junge für mich ♥️ ich bin so stolz darauf, mich ‚Deine Mami‘ nennen zu dürfen“, schrieb der Webstar an seinen süßen Sohn gerichtet.

