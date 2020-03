Denise Duck nackt bei Instagram

Seit 2014 ist Emmi bei "Berlin – Tag und Nacht" (mit echtem Name heißt die Darstellerin Denise Duck) dabei. BTN-Emmi ist eine typische Berliner Göre: nicht auf den Mund gefallen, frech und mit einem vernünftigen Selbstbewusstsein ausgestattet. Die Zuschauer lieben die Rolle sowie die Schauspielerin dahinter genau dafür. Das gelingt ihr so gut, weil sie auch privat eine starke Power-Frau ist. Doch wenn BTN-Star Denise Duck Nacktfotos mit ihren Followern auf Instagram teilt, feiern sie zwar einige dafür, sie muss aber auch viel Kritik einstecken. Nicht jedem gefällt es, wie hot sich BTN-Emmi in der Öffentlichkeit zeigt.

Darum zeigt sich Denise Duck alias Emmi von BTN so freizügig

Ein Beitrag geteilt von Denise Penelope S. (@denisexduck) am 2. Mär 2017 um 0:30 Uhr

Bei Instagram machte Emmi-Darstellerin von "Berlin – Tag und Nacht" schon früher ihrem Ärger Luft und schrieb auf ihrem Account @denise.duck.schwitalle zu diesem nackten und sexy Schnappschuss:

"Ich habe keinen Bock mich zu verstellen. Wenn ich Bock habe meinen Körper zu zeigen, mache ich das. Wenn ich Bock habe, ein Bild zu posten, wo mein Schlüpper rausschaut, mache ich das. Wenn ich Bock habe, ein Bild zu posten, auf welchem ich vollbekleidet bin, mache ich das auch. Wieso sollte man sich daran stören? Weil man mich "kennt"? Wenn Männer Bilder in ihrer Calvin Kleid Buchse Posten, interessiert das auch kein Schwanz. Ich liebe meinen Körper und arbeite hart dafür. Also; so what ? Gleiches Recht für alle."

Die BTN-Emmi setzt sich mit sexy Unterwäsche-Bildern immer wieder für Gleichberechtigung ein. Zeigt sich Denise Duck nackt wird sie wie andere freizügige Frauen sofort beleidigt, während freizügige Männer Lob kassieren – Das findet sie total unfair und muss ihrer Meinung nach geändert werden. Recht hat sie!💪🏻

BTN-Emmi liebt ihre Kurven

"Ich liebe meinen Körper und ich habe kein Problem damit, ihn zu zeigen. Sehr oft werde ich von Menschen dafür angefeindet. Frauen schreiben mir, ich sei kein Vorbild für unsere weiblichen Fans und ich würde ihnen damit ein falsches Frauenbild vermitteln. […] Fakt ist doch einfach, wenn Männer sich ausziehen, interessiert das kein Schwanz. Frauenkörper hingegen, werden immer sexualisiert“, schrieb Denise Duck zu einem anderen, sexy Bild. Hoffen wir mal, dass sich die Situation irgendwann endlich ändert, Denise Duck ihre nackten Bilder weiterhin als klares Statement postet und uns noch lange als Emmi in "Berlin – Tag und Nacht" erhalten bleibt!

Ein Beitrag geteilt von Denise Penelope S. (@denisexduck) am 16. Feb 2017 um 3:41 Uhr