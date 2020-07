David Dobrik: An seinem 24. Geburtstag lässt er es krachen

David Dobrik ist mega erfolgreich. Mit seinen YouTube-Videos begeistert er 18. Millionen Fans (Stand: Juli 2020). Sogar bei den ganz großen Stars wie Nicole Scherzinger, Justin Bieber oder Kylie Jenner ist David mega beliebt. Sogar so beliebt, dass sie sich darum reißen mit dem Sunnyboy ein YouTube-Video zu drehen. Bei den Millionen monatlichen Views ist es natürlich kein Geheimnis, dass David wahrscheinlich ein prall gefülltes Konto hat. Doch die ganze Kohle feuert er nicht nur für sein eigenes Vergnügen aus: Einen Fan überraschte David Dobrik mal mit 10.000 Dollar. Das Geld reicht sogar dafür, dass der Social-Media-Star seinen Freunden auch einfach mal so ihre Traumautos kauft. Kein Wunder also, dass die es anlässlich Davids Geburtstag ordentlich krachen lassen.

Das kriegt David Dobrik zu seinem Geburtstag

Weil David riesiger Robert Downey Jr. Fan ist, gibt’s anlässlich seines 24. Geburtstagser auch eine fette Party, die komplett unter dem Motto „Iron Man“ steht. Luftballons, bedruckte Cupcakes und eine fette Torte im Superhelden-Look. Krass! Doch noch viel krasser sind wohl die drei Teslas, die der YouTuber von der Firma eines Energy-Drinks namens „G Fuel“ geschenkt kriegt. Doch anstatt die fetten Karren selbst zu behalten, verlost er die Autos lieber an seine Fans. Coole Aktion von ihm!