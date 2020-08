Welches Profilbild passt für Instagram, Facebook, WhatsApp und Co.?

Urlaubsfoto, Spiegel-Pic oder Selfie? Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten für dein Profilbild auf Instagram, Facebook, WhatsApp und Co. Wofür du dich entscheidest, hängt immer ganz von deinem Geschmack ab – und dein Geschmack verrät meistens auch ein bisschen über deine Persönlichkeit. In der Regel ist das Profilbild eine der ersten Sachen, die andere von dir auf den Sozialen Medien sehen. Vielen Menschen ist es extrem wichtig, wie sie auf Instagram rüberkommen. Ein kleiner Tipp von uns vorweg: Nimm Instagram nicht zu ernst und verstell dich nicht. Versuch so natürlich und real wie möglich in deinem Profil zu sein, das kommt bei anderen nämlich am besten an!

Was verrät dein Profilbild über deine Persönlichkeit?

Trotzdem verrät dein Profilbild ganz automatisch viel über dich selbst und meistens auch über den Content, der andere in deinem Profil erwartet. Du bist ein Fan von Selfies? Wir verraten wir hier, wie der perfekte Shot für das Profilbild gelingt. Falls du dich nicht entscheiden kannst, welche Foto-Pose dir am besten gefällt, gibt es auch Horoskope, die dir verraten, welches Profilbild perfekt zu deinem Sternzeichen passt. Denk aber immer daran: Ein Profilbild ist nichts für die Ewigkeit. Wenn du magst, kannst du es täglich ändern oder aber für mehrere Monate drinnen lassen. Your choice! In unserer Galerie findest du heraus, was deine Fotos über dich und deine Persönlichkeit verraten – es ist super spannend!

Du willst noch mehr Infos zu Instagram bekommen? In diesem Video findest du 10 spannende Fakten zu der beliebten Social-Media-App: